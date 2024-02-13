Бешененко Егор I Иванович
Место рожденияс.Залевка, Ростовской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно (Бешененко) Матрена
Мать ребёнка: Бешененко Анастасия I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бешененко Анастасия I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешененко Пантелей Егорович
Мать ребёнка: Бешененко Анастасия I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бешененко Анастасия I
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бешененко Анастасия I
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно