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Бешененко Егор I Иванович

Место рождения

с.Залевка, Ростовской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно (Бешененко) Матрена

Мать ребёнка: Бешененко Анастасия I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Павел Егорович

Мать ребёнка: Бешененко Анастасия I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Пантелей Егорович

Мать ребёнка: Бешененко Анастасия I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Иван Егорович

Мать ребёнка: Бешененко Анастасия I

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко Анастасия I

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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