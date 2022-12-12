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Климук Иван Васильевич

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

06.02.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1912 ст.

Отец: Климук Василий Леонович

Мать: Климук Наталья Васильевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
12.02.1912 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.05.1931

Сын: Климук Иван Иванович

Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.03.1933

Сын: Климук Николай Иванович

Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.05.1935

Дочь: Климук Мария Ивановна

Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.08.1938

Дочь: Климук Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.02.1942

Дочь: Климук Нина Ивановна

Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климук Ксения Фадеевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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