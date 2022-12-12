Климук Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1912 ст.
Отец: Климук Василий Леонович
Крещение
12.02.1912 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.05.1931
Сын: Климук Иван Иванович
Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна
Рождение ребёнка
01.03.1933
Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна
Рождение ребёнка
11.05.1935
Дочь: Климук Мария Ивановна
Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна
Рождение ребёнка
20.08.1938
Дочь: Климук Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна
Рождение ребёнка
07.02.1942
Дочь: Климук Нина Ивановна
Мать ребёнка: Климук Ксения Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климук Ксения Фадеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно