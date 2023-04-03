Арапова Анастасия Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1904
Дочь: Вера Данииловна
Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Ксения Данииловна
Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1909
Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1911
Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
27.08.1914
Дочь: Марфа Данииловна
Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович
Смерть
Неизвестно