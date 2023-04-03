Арапова Анастасия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова Анастасия Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1904

Дочь: Вера Данииловна

Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Ксения Данииловна

Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1909

Сын: Арапов Трофим Даниилович

Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Арапов Моисей Даниилович

Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1914

Дочь: Марфа Данииловна

Отец ребёнка: Арапов Даниил Петрович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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