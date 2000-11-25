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Подолян Василий Исакович

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Место рождения

Село Вербивец, Екатеринопольский район, Киевская область, Украина

Дата рождения

12.05.1915

Дата смерти

28.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Вербивец, Екатеринопольский район, Киевская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подолян Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Подолян Елена Михайловна

г. Фрунзе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Подолян Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подолян Елена Михайловна

Смерть
28.01.1994
ЖОС, Агаповский район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
ЖОС, Агаповский район, Челябинская область
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