Подолян Василий Исакович
Место рожденияСело Вербивец, Екатеринопольский район, Киевская область, Украина
Дата рождения12.05.1915
Дата смерти28.01.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Вербивец, Екатеринопольский район, Киевская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подолян Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Подолян Елена Михайловна
г. Фрунзе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Подолян Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подолян Елена Михайловна
Смерть
28.01.1994
ЖОС, Агаповский район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
ЖОС, Агаповский район, Челябинская область