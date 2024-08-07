Васильева (Иванова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Иванова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Иванов Павел Васильевич

Мать: Иванова Елена Игнатьевна

Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Васильев Никита Панфилович

Покровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1905

Дочь: (Васильева) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1909

Сын: Васильев Иван Никитич

Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Корнилова (Васильева) Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1913

Сын: Васильев Алексей Никитич

Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1914

Дочь: (Васильева) Наталья Никитична

Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1914

Сын: Васильев Адриан Никитич

Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1916

Дочь: (Васильева) Надежда Никитична

Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1919

Сын: Васильев Василий Никитич

Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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