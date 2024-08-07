Васильева (Иванова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Иванов Павел Васильевич
Мать: Иванова Елена Игнатьевна
Бракосочетание
19.01.1903
Покровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1905
Дочь: (Васильева) Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович
Рождение ребёнка
28.08.1909
Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Корнилова (Васильева) Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович
Рождение ребёнка
10.02.1913
Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович
Рождение ребёнка
28.08.1914
Дочь: (Васильева) Наталья Никитична
Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович
Рождение ребёнка
28.08.1914
Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович
Рождение ребёнка
15.09.1916
Дочь: (Васильева) Надежда Никитична
Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович
Рождение ребёнка
?.01.1919
Отец ребёнка: Васильев Никита Панфилович
Смерть
Неизвестно