Рябоконь Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябоконь Лариса Петровна
Мать ребёнка: Рябоконь Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябоконь Евстолия Петровна
Мать ребёнка: Рябоконь Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябоконь Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Рябоконь Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябоконь Тамара Петровна
Мать ребёнка: Рябоконь Татьяна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941