Рябоконь Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябоконь Петр Дмитриевич

Рябоконь Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Рябоконь Дмитрий Петрович

Мать: Рябоконь Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябоконь Лариса Петровна

Мать ребёнка: Рябоконь Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябоконь Евстолия Петровна

Мать ребёнка: Рябоконь Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябоконь Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Рябоконь Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябоконь Тамара Петровна

Мать ребёнка: Рябоконь Татьяна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябоконь Татьяна Емельяновна

Смерть
1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.