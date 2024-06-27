Шелестова (Леонтьева) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтьев Иван Георгиевич
Мать: Леонтьева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болгова (Шелестова) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Шелестов Владимир
Рождение ребёнка
04.03.1979
Дочь: Ленëва (Шелестова) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Шелестов Владимир
Рождение ребёнка
?.09.1988
Дочь: Бондаренко (Шелестова) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Шелестов Владимир