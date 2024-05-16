Некрасова Настасья Лавреновна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Настасья Лавреновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Лаврен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Он Же Нечаев Семён Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кромские Быки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Некрасов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Некрасов Он Же Нечаев Семён Иванович

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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