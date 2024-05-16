Некрасова Настасья Лавреновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Лаврен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кромские Быки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809
Сын: Некрасов Андрей Семенович
Отец ребёнка: Некрасов Он Же Нечаев Семён Иванович
Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно