Ревякина Наталия Обросимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Ревякин Лаврентий Павлович
Отец ребёнка: Ревякин Павел
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Ревякин Павел
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Ревякин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ревякин Павел
Смерть
После 1816