Ревякина Наталия Обросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина Наталия Обросимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Ревякин Лаврентий Павлович

Отец ребёнка: Ревякин Павел

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ревякин Ананий Павлович

Отец ребёнка: Ревякин Павел

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ревякин Аксен Павлович

Отец ребёнка: Ревякин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Павел

Смерть
После 1816
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