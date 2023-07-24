Ширяев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1988

Отец: Ширяев Александр

Мать: Ширяева Надежда Михайловна

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