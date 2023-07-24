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Ширяев Владимир Александрович
Ширяев Владимир Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1988
Пол
Мужской
Отец
Ширяев Александр
Мать
Ширяева Надежда Михайловна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1988
Отец:
Ширяев Александр
Мать:
Ширяева Надежда Михайловна
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