Бутурлин Сергей Петрович
мужской, родился 01.03.1803
умер Неизвестно
Супруги
Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна25.06.1818 г.р.
Дети
Бутурлин Сергей Сергеевич18.09.1842 г.р.
Бутурлина Варвара Сергеевна13.03.1844 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1840
Рождение ребёнка
18.09.1842
Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
13.03.1844
Дочь: Бутурлина Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
02.11.1845
Сын: Бутурлин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
26.02.1848
Дочь: Салтыкова (Бутурлина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
03.02.1850
Сын: Бутурлин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно