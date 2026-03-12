Бутурлин Сергей Петрович 01.03.1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутурлин Сергей Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.03.1803

умер Неизвестно

Супруги
Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна25.06.1818 г.р.
Дети
Бутурлин Сергей Сергеевич18.09.1842 г.р.
Бутурлина Варвара Сергеевна13.03.1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1840

Жена: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
18.09.1842

Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.03.1844

Дочь: Бутурлина Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2125-0001-000590/00000108.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ЗНАМЕНСКОЙ НА ЗНАМЕНКЕ

Рождение ребёнка
02.11.1845

Сын: Бутурлин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0001-000798/00000031.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕВСКОЙ В СТАРОЙ КОНЮШЕННОЙ

Рождение ребёнка
26.02.1848

Дочь: Салтыкова (Бутурлина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0001-000798/00000047.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕВСКОЙ В СТАРОЙ КОНЮШЕННОЙ

Рождение ребёнка
03.02.1850

Сын: Бутурлин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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