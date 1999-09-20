Горбачёва Раиса Максимовна
Место рождения
Дата рождения05.01.1932
Дата смерти20.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949 по 1955
Место жительства
По 1949
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1955 по 1978
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
С 1978 по 1999
Смерть
20.09.1999
г. Мюнстер, Германия