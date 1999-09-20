Горбачёва Раиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Раиса Максимовна

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Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

05.01.1932

Дата смерти

20.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Место жительства
С 1949 по 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1949
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1955 по 1978
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
С 1978 по 1999
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.09.1999
г. Мюнстер, Германия
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