(Котова) Татьяна Федотовна
Место рождения
Дата рождения23.01.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1780
Отец: Котов Федот Онисимович
Крещение
25.01.1780
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: Сарапульской Слободы Федор Иванов, того села солдатская жена Анна Онисимова
Смерть
Неизвестно