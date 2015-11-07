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Космач Василий Денисович
Космач Василий Денисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.2015
Пол
Мужской
Отец
Космач Денис Алексеевич
1981 г.р.
Мать
Бобунова Светлана Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2015
Отец:
Космач Денис Алексеевич
Мать:
Бобунова Светлана Сергеевна
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