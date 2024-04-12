Мырзин Тимофей подкинутый Семенов
Место рождения
Дата рождения11.02.1861
Дата смерти19.12.1892
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1861
Отец: Мырзин Семен Михайлов
подкинутый- восп Семен Михайлов Мырзин
Бракосочетание
19.01.1881
Рождение ребёнка
29.01.1883
Сын: Мырдин Или Мырзин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Мырзина Пелагея Артемьева
Рождение ребёнка
28.08.1884
Смерть
19.12.1892
воспаление легких