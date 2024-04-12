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Мырзин Тимофей подкинутый Семенов

Место рождения

Гавина, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

11.02.1861

Дата смерти

19.12.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1861

Отец: Мырзин Семен Михайлов

Мать: не указана

Гавина, Чердынский уезд, Пермская губерния
подкинутый- восп Семен Михайлов Мырзин
Бракосочетание
19.01.1881

Жена: Мырзина Пелагея Артемьева

Гавина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1883

Сын: Мырдин Или Мырзин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Мырзина Пелагея Артемьева

Гавина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1884

Сын: Мырзин Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Гавина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
19.12.1892
воспаление легких
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