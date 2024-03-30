Травин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТравин Иван

Травин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Григорьева Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Григорьева Капиталина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Капиталина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.