Соколов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Соколова Милица Александровна
Мать ребёнка: Соколова Елизавета Павловна
Работа или профессия
1915
Священник Спасопреображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Соколова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Соколова Елизавета Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно