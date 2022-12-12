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Соколов Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Соколова Милица Александровна

Мать ребёнка: Соколова Елизавета Павловна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1915
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Священник Спасопреображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Соколова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Соколова Елизавета Павловна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Елизавета Павловна

Смерть
Неизвестно
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