Леконцев Виталий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.?
Дочь: Мухаметдинова Елена Витальевна
Мать ребёнка: Леконцева (Ишмуратова) Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Леконцева (Ишмуратова) Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно