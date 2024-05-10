Леконцев Виталий Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Леконцев Виталий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.?

Дочь: Мухаметдинова Елена Витальевна

Мать ребёнка: Леконцева (Ишмуратова) Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Леконцева (Ишмуратова) Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леконцева (Ишмуратова) Галина Федоровна

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