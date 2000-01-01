Бродский Израиль Маркович
Место рожденияг. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Дата рождения1823
Дата смерти1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1860 по 1865
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1865 по 1888
г. Киев, Украина
Смерть
1888
г. Киев, Украина