Нестерова Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордова Арина (Ирина)
Отец ребёнка: Танюхин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Танюхин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Танюхин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малкин Матрёна
Отец ребёнка: Нестеров Евстафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Нестеров Евстафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куракина Прасковья
Отец ребёнка: Нестеров Евстафий
Смерть
Неизвестно