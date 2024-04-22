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Варвара Евдокимова

Место рождения

Кобылкино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Евдоким Назаров

Мать: не указана

Кобылкино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
17.01.1847

Муж: Иван Иванов

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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