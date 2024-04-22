Варвара Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Евдоким Назаров
Бракосочетание
17.01.1847
Муж: Иван Иванов
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Евдоким Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно