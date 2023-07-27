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Пражевская Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1950

Отец: Штарев Константин Александрович

Мать: Штарева Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пражевский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
17.07.1973

Сын: Пражевский Константин Александрович

Отец ребёнка: Пражевский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
01.04.1978

Дочь: Конюхова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Пражевский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
04.04.1983

Сын: Пражевский Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пражевский Александр Владимирович

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