Пражевская Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1950
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пражевский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
17.07.1973
Сын: Пражевский Константин Александрович
Отец ребёнка: Пражевский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
01.04.1978
Дочь: Конюхова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Пражевский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
04.04.1983
Сын: Пражевский Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пражевский Александр Владимирович