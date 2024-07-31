Маловичко (Мелник) Феврония Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маловичко (Мелник) Феврония Варфоломеева

Место рождения

Гнединцы

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

18.12.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
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Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Мелник Варфоломей Иванов

Мать: Мелник (Гриценко) Дария Герасимовна

Бракосочетание
21.10.1845 ст.

Муж: Маловичко (Маловечко) Сергий Стефанов

Гнединцы, Чернігівська область
жених первым браком 22 года невеста 22 года дети с 1847 по 1865
Рождение ребёнка
С 1860 по 1862 ст.

Сын: Маловичко (Маловечко) Никифор Сергиев

Отец ребёнка: Маловичко (Маловечко) Сергий Стефанов

Смерть
18.12.1895 ст.
Гнединцы, Чернігівська область
от старости лет 72 года

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