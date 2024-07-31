Маловичко (Мелник) Феврония Варфоломеева
Место рожденияГнединцы
Дата рождения1823 ст.
Дата смерти18.12.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Бракосочетание
21.10.1845 ст.
жених первым браком 22 года невеста 22 года дети с 1847 по 1865
Рождение ребёнка
С 1860 по 1862 ст.
Сын: Маловичко (Маловечко) Никифор Сергиев
Отец ребёнка: Маловичко (Маловечко) Сергий Стефанов
Смерть
18.12.1895 ст.
от старости лет 72 года