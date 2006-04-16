Литвинов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1923
Дата смерти16.04.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
24.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна
Смерть
16.04.2006