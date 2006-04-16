Литвинов Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1923

Дата смерти

16.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1951

Жена: Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
16.04.2006

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