Зинатуллин Ахнаф Махмутович
Место рожденияд. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зинатуллин Махмут
Мать: Зинатуллина Сания
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
16.09.1975
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинатуллина Шамсия
Смерть
Неизвестно