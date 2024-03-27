Зинатуллин Ахнаф Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинатуллин Ахнаф Махмутович

Место рождения

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зинатуллин Махмут

Мать: Зинатуллина Сания

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
16.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинатуллина Шамсия

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинатуллина Шамсия

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинатуллина Шамсия

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинатуллина Шамсия

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинатуллина Шамсия

Смерть
Неизвестно
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