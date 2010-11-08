Маньков Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маньков Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1948

Дата смерти

08.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манькова (Плотникова) Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манькова (Плотникова) Галина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манькова (Плотникова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манькова (Плотникова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манькова (Плотникова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манькова (Плотникова) Галина Ивановна

Смерть
08.11.2010

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