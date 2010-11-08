Маньков Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1948
Дата смерти08.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1973
Рождение ребёнка
09.07.1975
Рождение ребёнка
23.04.1977
Рождение ребёнка
08.05.1986
Смерть
08.11.2010