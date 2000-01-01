Санников Михаил Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1908
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Санникова Ирина Ивановна
Большое Хлыстово (Савино), Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
19.12.1909
Сын: Санников Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Санникова Ирина Ивановна
Большое Хлыстово (Савино), Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Санникова Ирина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно