Санников Михаил Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санников Михаил Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Санникова Ирина Ивановна

Большое Хлыстово (Савино), Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
19.12.1909

Сын: Санников Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Санникова Ирина Ивановна

Большое Хлыстово (Савино), Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Санникова Ирина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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