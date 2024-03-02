Бабинцева Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1983
Дочь: Даниленко Олеся Альбертовна
Отец ребёнка: Гимашев Альберт
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.02.1989
Дочь: Щербатова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Бабинец Сергей Леонидович
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра