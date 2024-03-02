Бабинцева Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабинцева Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1983

Дочь: Даниленко Олеся Альбертовна

Отец ребёнка: Гимашев Альберт

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.02.1989

Дочь: Щербатова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Бабинец Сергей Леонидович

Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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