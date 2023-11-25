Рыжих Филипп Александрович Вычислено 1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыжих Филипп Александрович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Вычислено 1889 ст., Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

умер 18.03.1956

Супруги
Рыжих (Кучина) Прасковья ПетровнаВычислено 1888 ст. г.р.
Дети
Рыжих Александр Филиппович30.08.1909 ст. г.р.
Рыжих Евдокия ФилипповнаВычислено 1912 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыжих) Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжих Петр Филиппович

Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыжих) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Бракосочетание
02.11.1908 ст.

Жена: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
30.08.1909 ст.

Сын: Рыжих Александр Филиппович

Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.

Дочь: Рыжих Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
27.06.1914 ст.

Дочь: (Рыжих) Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
27.12.1917 ст.

Сын: Рыжих Василий Филиппович

Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
24.04.1924

Сын: Рыжих Иван Филиппович

Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
18.03.1956

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