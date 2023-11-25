Рыжих Филипп Александрович
мужской, родился Вычислено 1889 ст., Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
умер 18.03.1956
Супруги
Рыжих (Кучина) Прасковья ПетровнаВычислено 1888 ст. г.р.
Дети
Рыжих Александр Филиппович30.08.1909 ст. г.р.
Рыжих Евдокия ФилипповнаВычислено 1912 ст. г.р.Показать еще 6
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыжих) Зинаида Филипповна
Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыжих) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна
Бракосочетание
02.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
30.08.1909 ст.
Сын: Рыжих Александр Филиппович
Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.
Дочь: Рыжих Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
27.06.1914 ст.
Дочь: (Рыжих) Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1917 ст.
Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
24.04.1924
Мать ребёнка: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна
Смерть
18.03.1956