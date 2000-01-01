Палец Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палец Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Палец Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Палец Юрий (Георгий) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Палец Лев Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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