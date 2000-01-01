Николаев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.09.1910 ст.
Рождение ребёнка
06.07.1911 ст.
Сын: Николаев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Николаева Людмила Ивановна
сельцо Большой Двор Чистиковская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1913 ст.
Сын: Николаев Александр Александрович
Мать ребёнка: Николаева Людмила Ивановна
сельцо Большой Двор Чистиковская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно