Николаев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.1910 ст.

Жена: Николаева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1911 ст.

Сын: Николаев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Николаева Людмила Ивановна

сельцо Большой Двор Чистиковская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1913 ст.

Сын: Николаев Александр Александрович

Мать ребёнка: Николаева Людмила Ивановна

сельцо Большой Двор Чистиковская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно
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