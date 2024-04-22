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Григорьева Иустиния

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Место рождения

Конево, Островский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.09.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1857

Отец: Григорий

Мать: не указана

Конево, Островский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1878

Муж: Петров Павел

Погост Ивашково
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Павлова Александра

Отец ребёнка: Петров Павел

Тетерино, Островский уезд, Псковская губерния
Проверить дату | Жеребцовской волости
Смерть
Неизвестно
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