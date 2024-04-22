Григорьева Иустиния
Место рождения
Дата рождения22.09.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1857
Отец: Григорий
Бракосочетание
12.02.1878
Муж: Петров Павел
Погост Ивашково
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Павлова Александра
Отец ребёнка: Петров Павел
Тетерино, Островский уезд, Псковская губерния
Проверить дату | Жеребцовской волости
Смерть
Неизвестно