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Ходаков Павел Александрович

Место рождения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

05.06.1917

Дата смерти

14.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1917

Отец: Ходаков Александр Макаров

Мать: Ходакова Екатерина Афанасьевна

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.11.1950

Сын: Ходаков Анатолий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.12.2005
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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