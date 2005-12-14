Ходаков Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения05.06.1917
Дата смерти14.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1917
Рождение ребёнка
14.11.1950
Сын: Ходаков Анатолий Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.12.2005
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область