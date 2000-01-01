Телелюев Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

17.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Телелюев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1893

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Телелюева Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Телелюев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Телелюева Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
29.01.1901

Дочь: Павла Алексеевна

Мать ребёнка: Телелюева Марфа Васильевна

Смерть
17.06.1906
Причина смерти: Чахотка
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