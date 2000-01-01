Телелюев Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти17.06.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Телелюев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1893
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Телелюева Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Телелюев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Телелюева Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
29.01.1901
Дочь: Павла Алексеевна
Мать ребёнка: Телелюева Марфа Васильевна
Смерть
17.06.1906
Причина смерти: Чахотка