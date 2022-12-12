Карпенко Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Мария Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1883

Дата смерти

16.08.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1912

Дочь: Василенко Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Алексиев

Плешкани, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Тимофей Алексиев

Смерть
16.08.1965
похоронена деревня Солодилово Воловский район Тульская область
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