Карпенко Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1883
Дата смерти16.08.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1912
Дочь: Василенко Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Алексиев
Плешкани, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1965
похоронена деревня Солодилово Воловский район Тульская область