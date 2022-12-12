Мелаш (Яценко) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1992 и 2004
Рождение ребёнка
24.06.2004
Дочь: Мелаш Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Мелаш Сергей Викторович
Рождение ребёнка
20.09.2007
Дочь: Мелаш Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Мелаш Сергей Викторович