Мелаш (Яценко) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелаш (Яценко) Ирина Владимировна

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

01.03.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1992 и 2004

Муж: Мелаш Сергей Викторович

Рождение ребёнка
24.06.2004

Дочь: Мелаш Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Мелаш Сергей Викторович

Рождение ребёнка
20.09.2007

Дочь: Мелаш Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Мелаш Сергей Викторович

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