Карпова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1981
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.2009
Дочь: Карпова Таисия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.03.2011
Сын: Карпов Семён Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.06.2014
Сын: Карпов Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан