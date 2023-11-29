Карпова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Макарова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
10.07.2009

Дочь: Карпова Таисия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.03.2011

Сын: Карпов Семён Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.06.2014

Сын: Карпов Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

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