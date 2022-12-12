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(Вальдман) гдалий менделевич

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Место рождения

Барановка, Житомирська область

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

02.02.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Житомирська область
Смерть
02.02.1971
Минск, Минск
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