Власов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Власова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Власова Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Власова Мать
Смерть
Неизвестно