Власов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Власова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Власова Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Власова Мать

Смерть
Неизвестно
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