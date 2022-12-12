Еговцев Сергей Леонидович
Место рождения
Дата рождения31.03.1957
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1957
Рождение ребёнка
17.09.1980
Дочь: Яковлева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Еговцева Елена Витальевна
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1989
Дочь: Бальзамова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Еговцева Елена Витальевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно