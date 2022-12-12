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Еговцев Сергей Леонидович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

31.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1957

Отец: Еговцев Леонид Григорьевич

Мать: Еговцева Ангелина Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
17.09.1980

Дочь: Яковлева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Еговцева Елена Витальевна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1989

Дочь: Бальзамова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Еговцева Елена Витальевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еговцева Елена Витальевна

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