Яновский Дмитрий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яновский Ефим Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.
Сын: Яновский Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Крёстные - казачка Яновская Агафья Ефимовна, казак Сидоренко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.
Сын: Яновский Арсений Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1915
Пропал без вести Документ: №252107, Список нижних чинов 175 пехотного Батуринского полка, убитым, пропавшим без вести и раненым за время с 1 по 15 июля 1915 года, Автор: 175-й пехотный Батуринский пол... Показать все