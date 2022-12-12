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Яновский Дмитрий Ефимович

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Место рождения

Гайворон, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яновский Ефим Григорьевич

Мать: не указана

Гайворон, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1901 ст.

Сын: Яновский Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Гайворон, Чернігівська область
Крёстные - казачка Яновская Агафья Ефимовна, казак Сидоренко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.

Сын: Яновский Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Гайворон, Чернігівська область
Смерть
Около 1915
Пропал без вести Документ: №252107, Список нижних чинов 175 пехотного Батуринского полка, убитым, пропавшим без вести и раненым за время с 1 по 15 июля 1915 года, Автор: 175-й пехотный Батуринский пол... Показать все
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