Бякова Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти17.06.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата вычислена исходя из записи о смерти в 1907 году запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 809 разворот 63
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бяков Иван Сергеевич
Смерть
17.06.1907
В возрасте 28 лет, пометка от пристава от 21.06.1907 запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 809 разворот 63