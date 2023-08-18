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Бякова Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

17.06.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата вычислена исходя из записи о смерти в 1907 году запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 809 разворот 63
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Иван Сергеевич

Смерть
17.06.1907
В возрасте 28 лет, пометка от пристава от 21.06.1907 запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 809 разворот 63

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