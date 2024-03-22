Мартынович Викентий Романович
Место рождения
Дата рождения28.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1866
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Викентиевна
Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна
Рождение ребёнка
09.01.1892
Сын: Мартынович Филипп Викентиевич
Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна
Федор Филиппов Кривощекий и Анна Карпова Бачило из Ялчи оба
Рождение ребёнка
11.06.1900
Сын: Мартынович Онуфрий Викентиевич
Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мелания Викентиевна
Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мартынович Захар Викентиевич
Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно