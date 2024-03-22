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Мартынович Викентий Романович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

28.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1866

Отец: Мартынович Роман Иосифович

Мать: Мартынович Евдокия Агеевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Викентиевна

Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
09.01.1892

Сын: Мартынович Филипп Викентиевич

Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Федор Филиппов Кривощекий и Анна Карпова Бачило из Ялчи оба
Рождение ребёнка
11.06.1900

Сын: Мартынович Онуфрий Викентиевич

Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мелания Викентиевна

Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мартынович Захар Викентиевич

Мать ребёнка: Мартынович Макрина Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынович Макрина Даниловна

Смерть
Неизвестно
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