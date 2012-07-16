Рыбакова (Сысоева) Виктория Валерьевна
Место рожденияг. Томск-7
Дата рождения19.04.1964
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1964
Отец: Лакоза Анатолий Павлович
Мать: Лакоза Роза Гуссейновна
г. Томск-7
Рождение ребёнка
30.07.1985
Сын: Рыбаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Томск-7
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности