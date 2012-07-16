Рыбакова (Сысоева) Виктория Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Сысоева) Виктория Валерьевна

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Место рождения

г. Томск-7

Дата рождения

19.04.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

1938 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1964

Отец: Лакоза Анатолий Павлович

Мать: Лакоза Роза Гуссейновна

г. Томск-7
Рождение ребёнка
30.07.1985

Сын: Рыбаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Томск-7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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