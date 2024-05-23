Пушкарёв Константин Данилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкарёв Константин Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкарёв Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капралова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростина Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева (Пушкарёва) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарёва Устинья Константиновна

Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
18.06.1935

Дочь: Глухова (Пушкарёва) Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
01.03.1936

Дочь: Чуверова Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
23.05.1939

Дочь: Тишина (Пушкарёва) Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна

Смерть
Неизвестно

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