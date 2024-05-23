Пушкарёв Константин Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушкарёв Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капралова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростина Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева (Пушкарёва) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарёва Устинья Константиновна
Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1935
Рождение ребёнка
01.03.1936
Дочь: Чуверова Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Пушкарева (Горбунова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
23.05.1939
Смерть
Неизвестно