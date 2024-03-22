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Тихонов Евгений Георгиевич

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Место рождения

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

17.11.1927

Дата смерти

03.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1927

Отец: Тихонов Георгий Емельянович

Мать: не указана

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
В документах Тихонова Е. Г. с 1942 года указан 1926 год рождения. Предположительно причина прибавил себе возраст, для того чтобы уйти добровольцем на фронт. Информацию об этом можно увидеть в учётно п... Показать все
Награда
29.09.1943
Кем награждён(a): От имени Президиума Верховного Совета СССР. Наименование награды: медаль за оборону ленинграда Воинская часть: 330 стрелковый полк 86 стрелковой дивизии серия и номер удостоверения ... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1951

Сын: Тихонов Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

РСФСР Сахалинская область город Александровск-Сахалинский
Рождение ребёнка
21.10.1975

Сын: Тихонов Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

РСФСР Новосибирская область город Бердск
Смерть
03.09.1988
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: рак левого лёгкого
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