Дронговская Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронговская Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1891

Дата смерти

19.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1925

Дочь: Иванова Галина Теодоровна

Отец ребёнка: Дронговский Теодор Людвигович

Погост, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.05.1931

Дочь: Хотянович Валентина Теодоровна

Отец ребёнка: Дронговский Теодор Людвигович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронговский Болеслав Теодорович

Отец ребёнка: Дронговский Теодор Людвигович

Смерть
19.02.1975
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