Дронговская Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1891
Дата смерти19.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1925
Дочь: Иванова Галина Теодоровна
Отец ребёнка: Дронговский Теодор Людвигович
Погост, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.05.1931
Дочь: Хотянович Валентина Теодоровна
Отец ребёнка: Дронговский Теодор Людвигович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дронговский Болеслав Теодорович
Отец ребёнка: Дронговский Теодор Людвигович
Смерть
19.02.1975