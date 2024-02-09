Ясюченя Лев Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1951
Дочь: Ясюченя Наталья Львовна
Мать ребёнка: Ясюченя Надежда Лукинична
Рождение ребёнка
20.07.1952
Дочь: Студеникина (Ясюченя) Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Ясюченя Надежда Лукинична
Рождение ребёнка
06.04.1960
Мать ребёнка: Ясюченя Надежда Лукинична
Смерть
Неизвестно