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Ясюченя Лев Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясюченя Надежда Лукинична

Рождение ребёнка
09.02.1951

Дочь: Ясюченя Наталья Львовна

Мать ребёнка: Ясюченя Надежда Лукинична

Рождение ребёнка
20.07.1952

Дочь: Студеникина (Ясюченя) Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Ясюченя Надежда Лукинична

Рождение ребёнка
06.04.1960

Сын: Ясюченя Сергей Львович

Мать ребёнка: Ясюченя Надежда Лукинична

Смерть
Неизвестно

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