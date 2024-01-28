Клементьевский Алексей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.07.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область