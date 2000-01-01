Червова (Рябичева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червова (Рябичева) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1954

Отец: Рябичев Иван Андреевич

Мать: Рябичева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1983

Дочь: Кудрина Анна Валерьевна

Отец ребёнка: Рябичев Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябичев Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червов Михаил Владимир

Отец ребёнка: не указан

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