Червова (Рябичева) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1954
Отец: Рябичев Иван Андреевич
Мать: Рябичева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1983
Дочь: Кудрина Анна Валерьевна
Отец ребёнка: Рябичев Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябичев Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан